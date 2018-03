Merkel nennt Vorgehen der Türkei in Afrin "inakzeptabel"

Krieg in Syrien: Merkel nennt Vorgehen der Türkei in Afrin "inakzeptabel"

Mutmaßliches AKW in Syrien: Israel bekennt sich zu Angriff

Wahl in Russland: Ergebnis überrascht niemanden