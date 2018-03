Grüße an die AfD-Delegation in Syrien "Kommt hierher und haltet es 24 Stunden aus"

08.03.2018 - Was will eine AfD-Delegation im Kriegsland Syrien? Das haben sich auch Eman und Bilal aus Ost-Ghuta gefragt. Sie haben eine Videobotschaft aufgenommen - mitten in dem Krieg, den die AfDler nicht sehen wollen.