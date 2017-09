Piloten-Revolte Air Berlin streicht erneut Flüge wegen Krankmeldungen

13.09.2017 - Ein ähnliches Desaster wie am Dienstag droht Air Berlin auch am Mittwoch. Besonders betroffen sind Berlin-Tegel und Düsseldorf. Bundesverkehrsminister Dobrindt forderte eine Rückkehr angeblich erkrankter Piloten an den Arbeitsplatz.

