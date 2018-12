Gersts Botschaft an (ungeborene) Enkel "Ich schau auf euren wunderschönen Planeten"

20.12.2018, 10:53 Uhr - Es sind bewegende Worte, die Alexander Gerst an seine ungeborenen Enkel - und eigentlich an die gesamte Erdbevölkerung richtet. Seine wohl letzte Botschaft aus dem All im Video.