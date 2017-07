Anschlag in Kabul Mehrere Tote durch Autobombe

24.07.2017 - In der afghanischen Hauptstadt explodierte ein Sprengsatz in der Nähe des Hauses eines Regierungsmitgliedes. Dabei wurden laut Behörden mindestens 35 Menschen getötet. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Durch Gewalt wurden in diesem Jahr bereits mehr als 1600 Menschen in Afghanistan getötet.

Selbstmordattentat

Taliban

