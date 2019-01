Forschung in der Antarktis Krebstiere 1100 Meter unter dem Eis

28.01.2019, 14:02 Uhr - Grundlagenforschung in gut einem Kilometer Tiefe: Wissenschaftler haben in der Antarktis ein Loch gebohrt, das im unterirdischen See "Lake Mercer" endet - und dabei völlig unerwartet tierisches Leben entdeckt.