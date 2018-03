Schräger Ton aus 90-Meter-Bohrloch Querschläger aus dem Eis

20.03.2018 - Wissenschaftler haben in der Antarktis ein Stück Eis in ein 90 Meter tiefes Bohrloch fallen lassen. Das Erstaunliche: Dabei entstand ein extrem merkwürdiges Geräusch. Schalten Sie den Ton an!