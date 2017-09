Anti-Terror-Training im Café "Treten, treten - super"

05.09.2017 - Was tun, wenn plötzlich ein schwerbewaffneter Terrorist das Café überfällt, in dem man gerade sitzt? Ein Berliner Ex-Polizist will Bürger fit machen für den Ernstfall.

Mehr zu: Selbstverteidigung

Terrorismus

SPIEGEL ONLINE