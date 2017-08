Mensch und Maschine am Arbeitsplatz "Dieser Roboter ist besonders feinfühlig"

28.08.2017 - Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? In einem Labor von Volkswagen haben Forscher eine intelligente Kooperation zwischen Mensch und Roboter entwickelt - einsatzbereit in etwa fünf Jahren. Arbeiten demnächst Roboter und Mensch Hand in Hand?

Mehr zu: Arbeit

Robotor

Zukunft

SPIEGEL ONLINE