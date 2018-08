Archäologischer Schatz Sensationsfund in Sachsen geborgen

03.08.2018 - Per Zufall entdeckt: In Sachsen sind Bergleute auf ein riesiges Wasserrad aus der Frühen Neuzeit gestoßen. In einer bisher beispiellosen Bergungsaktion wurde der archäologische Fund nun gesichert. SPIEGEL ONLINE war exklusiv dabei. Ein Video von Janita Hämäläinen und Anne Martin.