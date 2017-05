Aufgeben verboten Monaco und das Prinzip Hoffnung

09.05.2017 - Monaco will den Traum vom Endspiel in der Champions League noch nicht aufgeben. Obwohl das Halbfinal-Hinspiel gegen Turin mit 0:2 verloren wurde, glauben die Monegassen noch an das Weiterkommen. Wettbewerbsübergreifend ist Juventus jedoch seit 50 Heimspielen ungeschlagen.

kicker.tv