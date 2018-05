#MeToo-Rede in Cannes "Ihr werdet nicht davonkommen"

20.05.2018 - Es war der #MeToo-Moment auf der Abschlussgala von Cannes: In einer kämpferischen Rede prangerte die Schauspielerin Asia Argento den frauenfeindlichen Umgang in der Filmbranche an. Argento beschuldigte zudem Harvey Weinstein erneut, sie 1997 in Cannes vergewaltigt zu haben. Die Rede im Video.