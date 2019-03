Attentat in Neuseeland:

Attentat in Neuseeland: Warum wir nicht nur auf den Täter blicken dürfen

17-Jähriger greift islamfeindlichen Politiker mit Ei an

Australien: 17-Jähriger greift islamfeindlichen Politiker mit Ei an

Augenzeugen zu Anschlag in Neuseeland:

Augenzeugen zu Anschlag in Neuseeland: "Wir haben versucht, über den Zaun zu springen"

Dutzende Tote bei Anschlag in Neuseeland

Angriff auf zwei Moscheen: Dutzende Tote bei Anschlag in Neuseeland