Ausgeliefert und ausgepresst Die Geschäfte mit Flüchtlingen

08.08.2017 - Es gibt in Deutschland Flüchtlinge, die zusammengepfercht in viel zu kleinen Unterkünften hausen, obwohl der deutsche Staat eigentlich viel Wohngeld zahlt. Skrupellose Vermieter nutzen die Not aus und verdienen damit ein Vermögen. (23.07.2017)

SPIEGEL TV