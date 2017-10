Testphase in Berlin

Gesichtserkennung an Bahnhöfen:

Gesichtserkennung an Bahnhöfen: Testphase in Berlin

Was geht in Berlin mit Hipstern und ohne Englisch?

Der Spahn-Check: Was geht in Berlin mit Hipstern und ohne Englisch?

Anis Amri in Mailand erschossen

Terrorverdächtiger von Berlin: Anis Amri in Mailand erschossen

Weihnachtsmarkt in Berlin wiedereröffnet

Polizeischutz und Betonblocker: Weihnachtsmarkt in Berlin wiedereröffnet