Angela Merkel zum Terror in Barcelona "Der Terror wird uns nie besiegen"

18.08.2017 - Bundeskanzlerin Merkel hat sich zum Terror in Spanien geäußert und den Opfern und Angehörigen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Barcelona stünde für so vieles, was die freie Welt ausmache: Lebensfreude, Schönheit und Toleranz.

