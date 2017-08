Spurensuche nach Anschlag Die Terrorzelle aus Ripoll und der verschwundene Imam

20.08.2017 - Ripoll in Katalonien: Die meisten jungen Männer der Terrorzelle, die den Anschlag in Barcelona plante und durchführte, haben hier gelebt. Und wurden ihren Freunden immer fremder, als sie unter den Einfluss eines Imams gerieten, der in einer Moschee ihrer Stadt predigte.

Mehr zu: Ripoll

Barcelona

SPIEGEL ONLINE