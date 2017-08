"Wollen und müssen es besser machen" Plädoyer von Ancelotti

17.08.2017 - Carlo Ancelotti strahlt Ruhe aus. Druck vor seiner zweiten Bundesliga-Saison lässt er sich nicht anmerken. Die Ziele vor dem Auftakt gegen Leverkusen sind klar formuliert. Ancelotti nimmt seine Spieler in die Pflicht, will mehr als nur den sechsten Meistertitel in Folge holen.

kicker.tv