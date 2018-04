Falsches Nachrichtenvideo BBC dementiert Atomkrieg-Bericht

21.04.2018 - Ein vermeintlicher BBC-Beitrag ist tausendfach in sozialen Netzwerken geteilt worden. In dem täuschend echt wirkenden Fake-Video wird unter anderem von einem Nuklear-Angriff auf das Nato-Hauptquartier in Brüssel berichtet. Die BBC sah sich zu einer Klarstellung genötigt.