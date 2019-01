Belgrad Tausende Serben demonstrieren gegen Präsident Vucic

06.01.2019, 12:46 Uhr - Trotz Schneesturm: In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am fünften Samstag in Folge Tausende auf die Straße gegangen. Sie wollen ein Zeichen gegen die autoritäre Politik von Präsident Vucic setzen.