Steigende Mieten "Wir haben richtig Muffensausen"

20.08.2018 - Der Wohnraum ist knapp, die Mieten explodieren. Der Wohnungsmarkt in den deutschen Großstädten ist so angespannt wie noch nie. Die Zahlen zeigen: Es könnte noch schlimmer werden. Und am Ende trifft es nur einen: den Mieter.