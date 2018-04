Berlin demonstriert gegen Judenhass "Wir erleben offenen Antisemitismus"

26.04.2018 - "Berlin trägt Kippa": Unter diesem Motto sind am Mittwoch mehr als 2500 Menschen in der Hauptstadt auf die Straße gegangen. Anlass für die Demo war die Attacke auf einen Israeli in Berlin. Wie sicher fühlen sich Juden in Deutschland? Ein Stimmungsbild.