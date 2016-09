Videoumfrage nach der Berlin-Wahl "Ich habe die AfD nicht aus Überzeugung gewählt!"

20.09.2016 - Die AfD spaltet die Hauptstadt: In einem Teil von Marzahn holten die Rechtspopulisten 29 Prozent der Stimmen, in Kreuzberg nur vier. Doch eine Sorge treibt die Menschen in beiden Wahlkreisen um. Ein Video von Sandra Sperber und Martin Sümening.

