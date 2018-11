Die Sache mit dem Aschedünger Bill Gates' wasserlose Toilette

12.11.2018 - In Peking stellte der Microsoft-Gründer Bill Gates eine Toilette vor, die menschliche Exkremente in Aschedünger verwandeln soll. Das soll in Entwicklungsländern Tausenden das Leben retten. Der Milliardär brachte auch gleich Anschauungsmaterial mit.