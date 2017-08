Unglück in Florida Flughafenmitarbeiter bekommt Blitzladung ab

03.08.2017 - Trotz Gewittersturm fertigt Austin Dunn am Southwest International Airport in Florida ein Flugzeug ab, als plötzlich ein Blitz ins Heck einschlägt - und sich an ihm entlädt.

Mehr zu: Gewitter

Blitze

Flughafen

Unglück

SPIEGEL ONLINE