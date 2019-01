Video zur Blutmondfindsternis Wann, wie, weshalb?

19.01.2019, 15:26 Uhr - Dieses Schauspiel wiederholt sich erst in 10 Jahren: In der Nacht zu Montag wird sich der Mond blutrot einfärben. SPIEGEL-ONLINE Redakteur Jörg Römer erklärt, was am Himmel passieren wird und wo das Spektakel am besten zu sehen ist.