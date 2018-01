Bodycam-Video Eichhörnchen-Attacke auf Polizisten

02.01.2018 - Eine Frau in New York rief die Polizei, weil ein Eichhörnchen in ihre Wohnung eingebrochen sei. Das Aufeinandertreffen zwischen Tier und Cops verlief nicht gerade friedlich.

Mehr zu: Polizeivideo

Bodycam

USA

Eichhörnchen

SPIEGEL ONLINE