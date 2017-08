Bergführer filmt Felssturz "Das ist ja brutal"

25.08.2017 - Paul Walser ist ein erfahrener Bergführer in den Alpen - einen Bergsturz wie den am Donnerstag in Graubünden hat er aber noch nie gesehen. Im Interview schildert er das Erlebnis.

Mehr zu: Felssturz

Bergsteigen

Alpen

SPIEGEL ONLINE