BVB fordert Real Dortmunds Reifeprüfung

26.09.2017 - In der Champions-League trifft Borussia Dortmund auf Titelverteidiger Real Madrid. In der Bundesliga stehen die Borussen ungeschlagen an der Tabellenspitze, in der Champions League ging der Auftakt gegen Tottenham verloren. Gegen die Königlichen soll nun ein Sieg folgen.

