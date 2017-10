Die erste Bosz-Krise "Jetzt kommt es darauf an"

20.10.2017 - Nach zwei Niederlagen in Folge erlebt Peter Bosz die erste kleine Krise als Trainer von Borussia Dortmund. Gegen Eintracht Frankfurt braucht der BVB einen Sieg, um wieder in die Erfolgsspur zu finden und die Tabellenführung in der Bundesliga zu verteidigen.

kicker.tv