BVB mit breiter Brust gegen Real "Ich glaube, dass es dieses Jahr anders sein kann"

25.09.2017 - Borussia Dortmund will den Schwung aus der Liga in die Partie gegen Real Madrid mitnehmen. Gleichzeitig steht der BVB in der Gruppenphase der Champions League, aufgrund der Auftaktniederlage gegen Tottenham, bereits etwas unter Druck. Doch dass die Dortmunder gegen Real bestehen können, haben sie in der letzten Saison gleich zweimal bewiesen.

kicker.tv