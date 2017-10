Trendwende in der Champions League BVB will zwei Siege gegen Nikosia

16.10.2017 - In der Liga Spitzenreiter - in Europa noch sieglos. Borussia Dortmund steht im Spiel beim Tabellenletzten APOEL Nikosia unter Druck. Der BVB braucht einen Sieg, um sich die Möglichkeiten auf ein Überwintern in der Champions League zu erhalten.

kicker.tv