BVB bleibt Spitzenreiter "Bisher das schwierigste Spiel"

21.09.2017 - Dortmund bleibt in der Bundesliga ohne Gegentor und steht nach dem 3:0 in Hamburg weiter an der Tabellenspitze. Trotz des klaren Resultats musste der BVB beim HSV ganz neue Qualitäten an den Tag legen.

kicker.tv