BVB zurück im Liga-Alltag "Der Akku ist voll"

29.09.2017 - Der BVB spielt diese Saison bislang in zwei völlig verschiedenen Welten. Während Dortmund in der Champions League noch ohne Punktgewinn ist, präsentiert man sich in der Bundesliga bislang als Maß der Dinge. Dürfen die Fans in Augsburg das nächste Offensiv-Spektakel des BVB erwarten?

kicker.tv