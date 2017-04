BVB über München nach Berlin "Es fühlt sich sensationell gut an"

27.04.2017 - Ein großer Abend für Borussia Dortmund. Ausgerechnet in München gewinnt der BVB mit 3:2 und zieht so in das Finale des DFB-Pokals ein. Trainer Thomas Tuchel musste nach Schlusspfiff aber auch eingestehen, dass sein Team etwas Glück gegen den FC Bayern hatte.

kicker.tv