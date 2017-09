Peter Bosz "Die Bayern müssen zuerst uns überholen"

15.09.2017 - Nach der Pleite in London gegen Tottenham gab es Kritik an der offensiven Spielweise und der Rotation von Peter Bosz. Dortmunds Trainer will aber auch künftig an seinen Umstellungen festhalten. Süffisant reagierte Bosz auf die Frage, ob der BVB ein Bayern-Jäger sei.

