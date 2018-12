Marco Fuchs stiehlt Ihnen 180 Minuten "Herbstmeister durch Sieg bei Schalke 04?"

08.12.2018, 09:18 Uhr - Klar, am Revierderby kommt man als Fußballfan an diesem Wochenende nicht vorbei, sagt SPIEGEL-Redakteur Marco Fuchs. Auch in der Premier League gibt es ein echtes Topspiel.