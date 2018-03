Erschossene Politikerin Mord an Stadträtin erschüttert Brasilianer

16.03.2018 - Sie prangerte die Polizeigewalt gegen die Ärmsten in den Slums von Rio an. Nun ist die Stadträtin Marielle Franco erschossen worden - die Hintergründe sind unklar. Demonstranten erinnern an die 38-Jährige.