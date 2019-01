Brexit-Comedy Gollum-Schauspieler parodiert erneut Theresa May

21.01.2019, 13:55 Uhr - Andy Serkis hat es wieder getan. Der Gollum-Darsteller hat ein neues Videos veröffentlicht, in dem er die britische Premierministerin spielt. Diesmal ist es eine Interpretation des Queen-Hits "Bohemian Rhapsody " - und May ist dem Wahnsinn so nahe wie nie.