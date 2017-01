Brexit-Verhandlungen May will Parlament über EU-Deal abstimmen lassen

17.01.2017 - Großbritannien will den EU-Binnenmarkt verlassen: Das bestätigt Premierministerin May in ihrer Brexit-Rede. Erstmals kündigt sie an, das Parlament über das EU-Verhandlungsergebnis abstimmen zu lassen.

SPIEGEL ONLINE