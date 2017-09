Brückenspringen in Mostar Knapp 30 Meter in die Tiefe

17.09.2017 - Einmal im Jahr treffen sich Klippenspringer aus der ganzen Welt in Bosnien und Herzegowina um in Mostar kopfüber von der historischen Brücke "Stari Most" im Herzen der Altstadt zu springen.

SPIEGEL ONLINE