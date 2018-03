Diktator zeigt sich in Ost-Ghuta Im Auto mit Assad

19.03.2018 - Der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad hat sich offenbar persönlich einen Eindruck von den Kämpfen in Ost-Ghuta gemacht. In einem offiziellen Video vom Sonntag sieht man Assad am Steuer eines Autos auf dem Weg ins Kampfgebiet.