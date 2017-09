Angela Merkel auf der IAA "Die Automobilindustrie muss Vertrauen zurückgewinnen"

14.09.2017 - Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich auf der Eröffnung der Automesse IAA in Frankfurt zur aktuellen Lage der Automobilindustrie. Die Unternehmen hätten Regelungslücken exzessiv ausgenutzt und müssten nun ihre Glaubwürdigkeit so schnell wie möglich zurückgewinnen, so die Kanzlerin.

SPIEGEL ONLINE