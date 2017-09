Bundestagswahl 2017 Gewinner und Verlierer

24.09.2017 - Ein historischer Wahlabend: Die großen Parteien verlieren dramatisch, die SPD will in die Opposition, Angela Merkel bleibt nur Jamaika. Und die AfD kommt als drittstärkste Kraft in den Bundestag.

