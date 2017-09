"Bus der Begegnung" Im Doppeldecker gegen Politikverdrossenheit

24.09.2017 - Shai Hoffmann ist auf einer Mission: In einem alten Doppeldeckerbus auf Deutschlandtour. Er will etwas tun gegen Politikverdrossenheit und Hass. Dafür klopft er sogar nachts auf einem Rastplatz an Lkw-Türen.

SPIEGEL ONLINE