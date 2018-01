Stromausfall bei Technik-Messe CES Taschenlampe statt High-Tech

11.01.2018 - Die weltgrößte Tech-Messe CES in Las Vegas zelebriert den technischen Fortschritt. Am Mittwoch kam es in der Haupthalle jedoch zu einer peinlichen und ganz banalen Panne.

