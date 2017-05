Vor dem Halbfinale gegen Monaco Buffon und die Jagd nach dem Henkelpott

03.05.2017 - Gianluigi Buffon hat in seiner Karriere schon alles gewonnen. Nur der Champions-League-Titel fehlt noch in seiner Sammlung. Aber das soll sich in diesem Jahr ändern. Doch bevor der Italiener vom Finale träumen darf, muss im Halbfinale erst einmal der AS Monaco besiegt werden.

kicker.tv