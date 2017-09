Keine Revanchegelüste Ter Stegens Wiedersehen mit Dybala

12.09.2017 - Für den FC Barcelona beginnt die neue Saison in der Champions League so, wie die alte endete, mit einem Heimspiel gegen Juventus Turin. Fast fünf Monate liegt das Viertelfinal-Aus gegen Juve zurück. Von einer Revanche will man bei Barca aber nicht reden.

kicker.tv