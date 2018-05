Sohn von Real-Star Marcelo Mit Köpfchen

16.05.2018 - In zehn Tagen steigt das Finale der Champions League, Real Madrid will zum dritten Mal in Folge gewinnen. Anspannung? Nicht doch. Marcelo Junior forderte das Team und seinen Vater zu einer Kopfball-Challenge. Mit Erfolg, aber sehen Sie selbst.