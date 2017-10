Übler Scherz Risse in der Glasbodenbrücke

12.10.2017 - In China boomen transparente Brücken mit freiem Blick in den Abgrund. In diesem Fall haben sich die Betreiber etwas ganz besonderes ausgedacht, um den Adrenalinschub zu verstärken.

